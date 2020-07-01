В Ишиме сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после погони со стрельбой
Пробить колеса автомобиля из табельного оружия пришлось сотрудникам ГИБДД, чтобы задержать пьяного водителя за неадекватное поведение на дорогах Ишима, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Информация о нарушителе поступила от жителей города. Выехав по вызову, автоинспекторы стали свидетелями, как разыскиваемая "Тойота" проехала перекресток улиц Калинина и Большой на красный сигнал светофора, создавая аварийную ситуацию.
Ее водитель проигнорировал неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке, передаваемые через громкоговорящую установку, и продолжил движение, нарушая ПДД и подвергая людей опасности. Началось преследование. Когда "Тойота" выехала из города, сотрудники ГИБДД, предупредив водителя, применили табельное оружие. После двух предупредительных выстрелов они пробили задние колеса и остановили автомобиль.
За рулем находился 32-летний мужчина, уже лишенный права управления транспортом за нетрезвое вождение в мае 2020 года. От освидетельствования на алкоголь он отказался. На него составили административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО, проезд на запрещающий сигнал светофора и за то, что он не остановился по требованию автоинспекторов. Также решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.
С начала года сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от управления транспортом более 4 тыс. 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 572 водителя, повторно севших за руль в нетрезвом виде.