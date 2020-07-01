В Ишиме сотрудники ДПС задержали пьяного нарушителя после погони со стрельбой

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Пробить колеса автомобиля из табельного оружия пришлось сотрудникам ГИБДД, чтобы задержать пьяного водителя за неадекватное поведение на дорогах Ишима, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Информация о нарушителе поступила от жителей города. Выехав по вызову, автоинспекторы стали свидетелями, как разыскиваемая "Тойота" проехала перекресток улиц Калинина и Большой на красный сигнал светофора, создавая аварийную ситуацию.

Ее водитель проигнорировал неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке, передаваемые через громкоговорящую установку, и продолжил движение, нарушая ПДД и подвергая людей опасности. Началось преследование. Когда "Тойота" выехала из города, сотрудники ГИБДД, предупредив водителя, применили табельное оружие. После двух предупредительных выстрелов они пробили задние колеса и остановили автомобиль.

За рулем находился 32-летний мужчина, уже лишенный права управления транспортом за нетрезвое вождение в мае 2020 года. От освидетельствования на алкоголь он отказался. На него составили административные материалы за отсутствие полиса ОСАГО, проезд на запрещающий сигнал светофора и за то, что он не остановился по требованию автоинспекторов. Также решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

С начала года сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от управления транспортом более 4 тыс. 500 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 572 водителя, повторно севших за руль в нетрезвом виде.