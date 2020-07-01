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Нижнетадинские школьники осваивают воркаут и кроссфит

Общество, 18:53 14 июля 2020

ntavda.admtyumen.ru

Занятия воркаутом стали частью программы смены пришкольного лагеря дневного пребывания "Олимпийский городок" в Нижней Тавде.

Лагерь организован на базе местной спортивной школы. Его посещают 80 воспитанников отделений дзюдо, волейбола, футбола, конного спорта и лыжных гонок. Кроме традиционных лагерных мероприятий, ребята занимаются на местной спортивной площадке. По мнению организаторов, такой подход популяризирует культуру уличного спорта и здоровый образ жизни среди молодежи.

Кто-то из воспитанников спортшколы уже знаком с воркаутом. Они помогают новичкам освоить базовые приемы и поддерживают в начинаниях.

"Занятия воркаутом бесплатны и доступны каждому. Достигая различных успехов и добиваясь жизненных целей, воркаутеры развиваются сами и меняют мир к лучшему. Культура воркаута глубоко социальна, она учит людей не бояться действовать и менять свои жизненные обстоятельства", - отмечают организаторы.

Еще одно направление, котрое затронули в "Олимпийском городке" - кроссфит. В память об одном из ключевых событий Великой отечественной войны - танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года - воспитанники организовали акцию "Силовой кроссфит - 1418". Они выполнили отжимания от пола, подтягивания на перекладине, поднимание туловища из положения лежа - в сумме 1418 упражджнений, именно столько дней и ночей длилась война. Также воспитанники лагеря пробежали кросс на 1 тыс. 418 м.

Отметим, что всего летом в "Олимпийском городке" отдохнут 230 ребят Нижнетадинского района.

Евгения Шевцова

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# детский летний отдых , Нижнетавдинский район , спортивные школы , школьники

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