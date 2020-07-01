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Улицы Гастелло и Тимирязева в Тюмени перекроют до середины октября

Общество, 08:12 16 июля 2020

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Движение транспорта по автомобильной дороге ул. Гастелло от дома № 56а до дома № 69 и на ул. Тимирязева от дома № 9/10 до пересечения с ул. Панфиловцев перекроют с 25 июля по 15 октября 2020 года.

Это произойдет в связи с капитальным ремонтом тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Пути объезда - улицы Червишевский тракт, Панфиловцев, межквартальные проезды.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# ограничение движения

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