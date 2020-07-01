Улицы Гастелло и Тимирязева в Тюмени перекроют до середины октября

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Движение транспорта по автомобильной дороге ул. Гастелло от дома № 56а до дома № 69 и на ул. Тимирязева от дома № 9/10 до пересечения с ул. Панфиловцев перекроют с 25 июля по 15 октября 2020 года.

Это произойдет в связи с капитальным ремонтом тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Пути объезда - улицы Червишевский тракт, Панфиловцев, межквартальные проезды.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.