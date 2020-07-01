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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудник УФСИН спас на Туре женщину и ребенка

Происшествия, 16:05 15 июля 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тонущих ребенка и его бабушку спас сотрудник тюменского УФСИН. Несчастный случай произошел на Туре 11 июля.

В этот день младший инспектор отделения по конвоированию Тимофей Арефьев с семьей, а также его друг отдыхали на берегу реки. Мужчины услышали крики о помощи - купавшихся 11-летнего мальчика и его бабушку снесло течением и они начали тонуть.

Тимофей и его друг бросились в воду и вытащили на берег ребенка и женщину. Мальчик был сильно напуган, а женщина была без сознания. Ей друзья оказали первую помощь и вызвали медиков.

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

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# водоемы , УФСИН по Тюменской области

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