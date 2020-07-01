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Модульные школы с отделениями для дошколят и ФАПами построят в Вагайском районе

Экономика, 13:08 16 июля 2020

www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Три школы с отделениями для дошколят и фельдшерско-акушерскими пунктами построят в Вагайском районе.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" глава муниципалитета Рамай Сунгатулин, все они входят в региональную программу по замене деревянных школ национального проекта "Образование" и будут возведены до конца года.

"Все они будут из модульных конструкций. В селе Касьяново модуль уже собирают, для будущей основной школы в поселке Курья заливают фундамент. На строительство начальной школы в деревне Ингери заключен контракт", - рассказал глава района.

Он пояснил, что все объекты расположатся не на месте действующих школ, поэтому учебный процесс не прервется, все деревянные школы будут работать до открытия новых.

По проектам в зданиях предусмотрены учебные классы, буфеты с обеденными зонами, физкультурные залы. Кроме это в п. Курья и с. Касьяново в них организуют фельдшерско-акушерские пункты для приема населения.

Территории, прилегающие к школам, благоустроят, организовав физкультурно-спортивные зоны и игровые зоны для детсадовцев.

Новые школы вместят около 100 учеников и около 50 дошколят, мест будет достаточно для всех ребят.

Добавим, что всего в Вагайском районе насчитывается чуть более трех тысяч школьников. По региональной программе в муниципалитете до 2022 года предстоит заменить еще около 10 школ, большая часть которых находится в труднодоступной местности. Так, уже проведены изыскания и готовятся проекты на строительство школ в трех населенных пунктах Заболотья – Малом Увате, Вершинах и Веселинах, которые расположены на зимнике.

Ирина Кургузова

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# Вагайский район , модульный ФАП , национальный проект Образование , строительство школ

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