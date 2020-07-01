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Онлайн-квест про дружбу подготовили юным читателям ишимские библиотекари

Общество, 12:02 17 июля 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Онлайн-квест "Дружба крепкая не сломается" подготовили сотрудники ишимской библиотеки им. А.И. Васильева к десятилетию международного Дня дружбы, сообщает пресс-служба учреждения.

Ежедневно, с 18 по 28 июля, в лентах социальных сетей библиотеки будут появляться интеллектуальные задания на смекалку, логику и сообразительность. По мере прохождения онлайн-квеста участники узнают, хорошие ли они друзья, получат полезные советы, благодаря которым приобретут верных и преданных друзей.

Международный день дружбы отмечается 30 июля 2020 года во многих странах мира. В каждом государстве сложились свои традиции, связанные с этим праздником, в зависимости от обычаев местной культуры. В России, например, в День дружбы проводятся мероприятия, посвященные укреплению взаимоотношений между нациями. Детей ждут игры и аттракционы, их веселят клоуны и герои любимых мультфильмов, самым популярным из них является кот Леопольд. Именно он будет сопровождать задания онлайн-квеста.

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# библиотеки , День дружбы

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