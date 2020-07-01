Ишимская цирковая студия выиграла грант Министерства культуры

| Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов

Цирковая студия "Мечта из Ишима стала обладателем гранта Министерства кульутры на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Коллектив представил в номинации "Культура – это мы!" сразу две работы и стал победителем в своем направлении, получив диплом I степени и грант на два миллиона рублей. По словам руководителя студии "Мечта" Ирины Смердовой, на выигранные средства планируется приобрести ростовые куклы, сценические костюмы и цирковой реквизит.

Конкурс проходил в заочном формате: участники направляли организаторам видео своих выступлений.

В фестивале приняли участие 255 коллективов из 85 регионов страны. 60 участников весной прошли отбор в финал, после чего эксперты определили имена 20 лучших творческих коллективов России. Участие в конкурсе для "Мечты" стало возможным благодаря победе в региональном конкурсе любительских творческих коллективов, который в 2019 году в рамках национального проекта "Культура" первым в стране организовал департамент культуры Тюменской области. Тогда победители получили не только рекомендательные письма к участию во всероссийском этапе, но и гранты регионального правительства в размере 300 тыс. рублей.

Добавим, что в регионе действует 2 тыс. 251 любительский коллектив, в них заняты более 28 тыс. человек.