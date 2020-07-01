Заниматься йогой с коллегами в офисе предлагают тюменцам

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике | Фото: департамент по спорту и молодежной политике

Студия "YOGA TIME" приглашает тюменцев на занятия. Они проходят в разных форматах, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

"Человек без движения – "потухшая лампочка". Чтобы восстановить силы и отличное настроение, необходим правильный режим дня - ранний подъем, любимая физическая практика, легкое питание. Занятия йогой хорошо подходят не только для тех, кто сделал большой перерыв, но и для новичков. Они очень мягкие, комфортные и безопасные. Аккуратно восстанавливают подвижность, поднимают энергию", - рассказала основатель и руководитель студии "YOGA TIME" Лариса Рябкова.

Доступны льготные онлайн-тренировки. Они проходят на платформе Zoom. Формат особенно удобен тем, кто находится на удаленной работе. Занятия проходят в понедельник, среду и пятницу в 7 часов 30 минут и в 8 часов 30 минут. Во вторник и четверг - в 14 и 19 часов.

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8-912-922-70-47.

Для желающих посвятить время здоровому образу жизни без отрыва от рабочего процесса, предлагается услуга выезд в офис. Занятия всем коллективом поднимут настроение, снимут стресс и напряжение.

В "YOGA TIME" проходят и индивидуальные занятия, на которых проблемы со здоровьем конкретного человека тщательно разбираются и разрабатывается индивидуальная программа.

"Мы работаем на результат. Наши ученики получают не просто занятия, а гарантированную йога-терапию. Преподаватели студии постоянно повышают свою квалификацию, так как практику важно давать с учетом проблем со здоровьем!" - сказала Лариса Рябкова.