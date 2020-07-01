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Ветеринары рассказали, как правильно гулять с собаками

Общество, 09:32 19 июля 2020

официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Домашние животные во время аномальной жары нуждаются в специальном уходе. Как рассказала ветеринар Валентина Менжинова, собак нельзя выводить на прогулку днем.

"Животное может получить тепловой удар. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять животное в салоне автомобиля. При 30 градусах на улице за 7-10 минут в салоне авто температура вырастает до 60-70 градусов, а это очень опасно", - пояснила она.

Выгуливать собак лучше рано утром и вечером после захода солнца. У животных всегда должен быть доступ к питьевой воде.

"Будьте готовы к тому, что они будут много пить и мало есть. Высококалорийная пища в жару не нужна, потому что собаки и кошки предпочитают в такие дни как можно меньше двигаться, а значит и энергию не расходуют. Обильное слюноотделение и красные сухие десна могут послужить признаком перегрева и обезвоживания. Нужно помочь перейти животному в прохладное помещение и налить воды", - сказала Менжинова .

В особо жаркие дни можно купать питомца в прохладной воде, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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