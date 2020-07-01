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Героям Советского союза установили мемориальные доски в Викуловском районе

Общество, 16:46 18 июля 2020

vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

В Викуловской школе №1 состоялась торжественная линейка, посвященная открытию мемориальных досок. Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант Андрей Фролов когда-то был учеником этой школы, сообщает администрация района.

Еще одна мемориальная доска установлена в честь гвардии капитана Федора Дозорцева. Они изготовлены по инициативе депутата Госдумы Ивана Квитки.

Андрей Дмитриевич Фролов в годы Великой Отечественной войны был командиром взвода противотанковых ружей отдельного лыжного батальона 10-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии.

За мужество и героизм, проявленные в Петсамо-Киркенесской операции, ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". В селах Викулово и Чебаклей его именем названы улицы. На доме, где жил Андрей Дмитриевич, установлена мемориальная доска.

Федор Иванович Дозорцев в годы войны был командиром третьего мотострелкового батальона 29-й гвардейской Унечской мотострелковой бригады 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса 4-й танковой армии первого Украинского фронта.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, проявленные мужество и героизм гвардии капитану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Именем героя в с. Викулово названа улица.

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# Викуловский район , мемориальная доска

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