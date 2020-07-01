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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ученый ТюмГУ выиграл грант на изучение эпидемии COVID-19

Общество, 17:55 18 июля 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Научный сотрудник ТюмГУ Евгений Бурлаков получил грант на проведение исследований по проекту "Комплексное математическое моделирование эпидемии коронавирусной инфекции".

Проект направлен на разработку комплекса математических моделей динамики коронавирусной эпидемии COVID-19, нацеленных на прогнозирование распространения заболевания в различных группах населения и в различных административных образованиях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Проект будет выполняться на базе исследовательской группы математической биологии Института X-BIO. Ранее коллектив разработал эффективный инструмент прогнозирования пандемии "COVID-Plot", позволяющий визуализировать актуальную статистику распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

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# грант , ТюмГУ

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