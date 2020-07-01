Ученый ТюмГУ выиграл грант на изучение эпидемии COVID-19
Научный сотрудник ТюмГУ Евгений Бурлаков получил грант на проведение исследований по проекту "Комплексное математическое моделирование эпидемии коронавирусной инфекции".
Проект направлен на разработку комплекса математических моделей динамики коронавирусной эпидемии COVID-19, нацеленных на прогнозирование распространения заболевания в различных группах населения и в различных административных образованиях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Проект будет выполняться на базе исследовательской группы математической биологии Института X-BIO. Ранее коллектив разработал эффективный инструмент прогнозирования пандемии "COVID-Plot", позволяющий визуализировать актуальную статистику распространения коронавирусной инфекции по всему миру.