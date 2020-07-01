  • 20 июля 202020.07.2020понедельник
  • USD71,7139
    EUR81,6821
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы с ВИЧ могут принять участие в исследовании Роспотребнадзора

Общество, 12:04 20 июля 2020

www.mos.ru | Фотограф: Юлия Иванко

Исследование по изучению влияния коронавируса на медицинскую помощь при ВИЧ-инфекции, а также распространенность COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных начали в России.

Поучаствовать в нем могут взрослые россияне как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом. Для этого нужно заполнить анкету. Исследование проводится анонимно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Изучением займутся специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией "Коалиция по готовности к лечению". Результатом станет выявление доли ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-негативных, перенесших коронавирусную инфекцию или имевших ее симптомы, опыт тестирования на COVID-19, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и наличие сопутствующих заболеваний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# исследования , коронавирус , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 20.07.2020Названы районы Тюменской области с наибольшим количеством заражений COVID-19
14:05 20.07.2020В Тобольске выявили очаг коронавируса
13:54 20.07.2020В Тюменской области выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
13:32 20.07.2020Заниматься йогой с коллегами в офисе предлагают тюменцам