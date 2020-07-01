Тюменцы с ВИЧ могут принять участие в исследовании Роспотребнадзора

www.mos.ru | Фотограф: Юлия Иванко www.mos.ru | Фотограф: Юлия Иванко

Исследование по изучению влияния коронавируса на медицинскую помощь при ВИЧ-инфекции, а также распространенность COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных начали в России.

Поучаствовать в нем могут взрослые россияне как с положительным, так и с отрицательным ВИЧ-статусом. Для этого нужно заполнить анкету. Исследование проводится анонимно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Изучением займутся специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с неправительственной организацией "Коалиция по готовности к лечению". Результатом станет выявление доли ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-негативных, перенесших коронавирусную инфекцию или имевших ее симптомы, опыт тестирования на COVID-19, наличие рисков заражения коронавирусной инфекцией и наличие сопутствующих заболеваний.