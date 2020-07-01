Нетрезвый мотоциклист получил тяжелые травмы в Ишимском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый мотоциклист устроил ДТП в Ишимском районе 20 июля. Он получил тяжелые травмы.

ДТП произошло в 2 часа 10 минут на 5-м км автодороги Лариха — Воронина.

"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1977 года рождения перевозил на мотоцикле MZ пассажира 1988 года рождения. На 5-м км автодороги Лариха — Воронина он съехал в кювет и опрокинулся", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

У водителя, по предварительной информации, диагностировали тяжелые травмы позвоночника. Он госпитализирован. Пассажир успел выпрыгнуть из мотоцикла, он не получил травм.

Инна Пахомова