Четырехлетний ребенок утонул в водоеме под Заводоуковском

| Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика выясняют следователи в Заводоуковском городском округе. Тело малыша с признаками утопления было обнаружено в водоеме неподалеку от с. Новая Заимка вечером 18 июля 2020 года, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, мальчик купался с семьей в не оборудованном для купания водоеме. "В тот момент, когда родители отвлеклись на других детей, ребенок скрылся под водой. Спустя некоторое время в ходе поисковых мероприятий, проведенных сотрудниками МЧС, тело ребенка было обнаружено недалеко от берега", — рассказали в ведомстве.

Организована процессуальная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи напоминают, что не стоит отпускать детей купаться без присмотра. Не стоит поручать старшим детям присматривать на воде за младшими. Самостоятельное купание несовершеннолетним нужно запретить.