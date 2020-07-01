Тюменские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на воде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По факту обнаружения тела мужчины в водоеме в тюменском СНТ "Осень-1" организована доследственная проверка.

Тело извлекли на поверхность из водоема сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования 19 июля. Вызов поступил в 14 часов 45 минут. На месте, как сообщил начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, проводились водолазные работы. Тело передали следователям.

"Проводится проверка. Назначена экспертиза. По предварительным данным, мужчина утонул", — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области по взаимодействию со СМИ Олеся Евсеева.

Инна Пахомова