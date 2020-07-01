Cайт по поиску работы для фрилансеров запущен в Тюмени

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

"Сервис фрилансеров" - бесплатный ресурс для поиска вакансий или исполнителей для удаленной работы начал работу в Тюмени. Оставить свою заявку на платформе могут молодые люди от 18 до 30 лет, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Сайт представляет собой перечень коротких анкет с данными от соискателей или описание существующей вакансии. Для размещения информации фрилансерам нужно заполнить небольшую анкету, указать направление деятельности, стоимость работ и контактную информацию.

После размещения на платформе, любой желающий, кому нужна та или иная услуга, может напрямую связаться с заинтересовавшим кандидатом. Работодателям также нужно описать вакансию и оставить контактную информацию для связи с соискателями.

"Это помощь начинающим фрилансерам, у которых маленькая клиентская база. От ребят нужен минимум информации: чем занимается и что умеет делать. Плюс платформы в том, что она бесплатная, и мы предоставляем прямую связь либо с исполнителем услуги, либо с работодателем, чтобы задачи по работе формулировались уже напрямую", — рассказал менеджер проекта Максим Маликов.