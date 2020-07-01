Семьдесят студентов-медиков получили временную работу на лето

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

70 студентов Тюменского государственного медицинского университета трудоустроили по программе содействия занятости студентов Тюменской области в период пандемии. Совместная межвузовская программа социального партнерства помогает студентам получить дополнительный заработок и формирует единую базу будущих специалистов. Она действует до конца августа 2020 года, предполагает временную занятость и рассчитана на студентов Тюменской области очной формы обучения, сообщает медицинский вуз.

Тюменский ГМУ создал 132 вакансии, в период с 1 июля по 31 августа трудоустроиться по ним могут 300 студентов вуза. Подано 182 заявки, в результате отбора и собеседования заполнено 36 вакансий, 70 человек трудоустроились на кафедрах и структурных подразделениях вуза.

Как отметила заместитель директора Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ по инновациям в образовании Евгения Томилова, наибольшим спросом пользуются вакансии помощника диспетчера в деканатах, переводчика со знанием английского языка в Центре международного образования, помощника библиотекаря, цифрового ассистента преподавателя и графического дизайнера на кафедрах университета, помощника специалиста в отделе подготовки кадров высшей квалификации и развития карьеры, помощника медицинской сестры в многопрофильной клинике Тюменского ГМУ и сотрудника сall-центра в приемной комиссии вуза.