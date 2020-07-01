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Огородников Тюменского района приглашают на конкурс "Похвастушки"

Общество, 16:02 21 июля 2020

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Конкурс "Похвастушки" объявил комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района. Идея появилась после мастер-класса по флористике и изготовлению садовых скульптур на приусадебной территории, который специалисты центра успешно провели онлайн для участников клуба активного долголетия "Гармония", сообщает администрация муниципалитета.

"Похвастушки" пройдут в трех номинациях: "Самая необычная форма овощной культуры", "Самая необычная творческая фигура на приусадебном участке" , "Супер-огородник".

Для участия в конкурсе необходимо отправить в сообщении фото с небольшим описанием работы (ФИО автора, населенный пункт, название работы) в одну из групп центра в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники" или "Инстаграм".

Итоги конкурса подведут 15 сентября.

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# конкурсы , огороды

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