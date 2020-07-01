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Пенсионерка выпала из квартиры на улице Избышева в Тюмени

Происшествия, 14:00 21 июля 2020

СУ СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив)

Тело пенсионерки 1958 года рождения нашли у одного из домов на ул. Избышева в Тюмени 20 июля.

"Тело было обнаружено в 18 часов 50 минут. По предварительной версии, смерть наступила в результате падения из квартиры, расположенной на третьем этаже", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Она добавила, что обстоятельства гибели пожилой женщины устанавливают сотрудники регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Инна Пахомова

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# пожилые люди , полиция , следователи

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