Студентка института культуры представляет Тюменскую область на форуме в Солнечногорске

| Фото: из личного архива Елены Ведерниковой | Фото: из личного архива Елены Ведерниковой

Студентка второго курса Тюменского государственного института культуры факультета социально культурных технологий Елена Ведерникова представляет Тюменскую область на форуме "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске. Она получила приглашение на смену "Амбассадоры форума", которая началась 18 июля.

В данном форуме тюменка участвует во второй раз. В 2019 году ее проект по экологии выиграл грант форума "Территория смыслов" - 246 тыс. рублей. Одно из направлений проекта - "Ящики добра" - успешно реализуется в Тюмени.

"В этом году заявку на форум я подала середине июня и получила приглашение. В этом году в Солнечногорске собрались всего 100 человек. Все проходит согласно требованиям по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Организовано десять команд по 10 человек. Программа форума интересная, насыщенная, узнаем много нового, интересного, совершенствуемся", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

| Фото: из личного архива Елены Ведерниковой | Фото: из личного архива Елены Ведерниковой

На первой смене форума – "Амбассадоры форума" – встретились лучшие участники прошлых лет: 100 мастер-участников, которые физически находятся на площадке форума и 300 цифровых аватаров, работающих онлайн, а также онлайн-участники, зарегистрированные в АИС "Молодежь России".

От Тюменской области цифровым аватаром стал студент ТюмГУ Антон Склюев.

"Ежедневно для нас проходят тренд-сессии "360". Команда из 10 человек работает над разными проектами, которые задают организаторы, - говорит Елена Ведерникова. - Наша команда работает над проблемой неэффективных онлайн-курсов. Работаем над созданием единой базы курсов, которые действительно стоящие. Активно общаемся с цифровыми аватарами. Они нам помогают, адресовываем им задание, которое дали нам. Через Zoom общаемся с ними. Получаем их ответ, создаем свой, и выдаем все экспертам", - говорит она.

В режим дня участников форума включены: игра "Тест 2020", направленная на развитие командных компетенций, "Карта дня" - обсуждение мероприятий предстоящего дня, "Командная рефлексия" – обсуждение итогов дня командой. Встречи со спикерами проходят ежедневно.

По словам Елены Ведерниковой, в завершении форума команда презентует окончательный вариант проекта, который, возможно, со временем можно будет реализовать в Тюменской области.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров во время встречи с участниками "Территории смыслов" сказал, что активных участников форума - 30 человек - пригласят в "Школу тренеров и модераторов" мастерской управления "Сенеж". Возможность пройти очное обучение в этой мастерской будет организована впервые.

Анжела Лебедева