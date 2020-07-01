Около двух тысяч человек эвакуировали из торгового центра "Магеллан"

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Около 2 тыс. человек эвакуировали из-за сильного задымления из торгового центра "Магеллан" (ул. 50 лет октября, 14) в Тюмени 21 июля.

"В 12 часов 36 минут подразделения среагировали на сообщение о загорании в торговом центре. Установлено, что подгорела пища на электроплите в одном из кафе, расположенных в здании", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Происшествие ликвидировали до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет.

Инна Пахомова