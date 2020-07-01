  • 21 июля 202021.07.2020вторник
  • USD71,9628
    EUR82,3902
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Около двух тысяч человек эвакуировали из торгового центра "Магеллан"

Происшествия, 15:10 21 июля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Около 2 тыс. человек эвакуировали из-за сильного задымления из торгового центра "Магеллан" (ул. 50 лет октября, 14) в Тюмени 21 июля.

"В 12 часов 36 минут подразделения среагировали на сообщение о загорании в торговом центре. Установлено, что подгорела пища на электроплите в одном из кафе, расположенных в здании", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Происшествие ликвидировали до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , задымление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 21.07.2020Селянин отправился в колонию за подобранный на улице сверток с наркотиком
15:10 21.07.2020Около двух тысяч человек эвакуировали из торгового центра "Магеллан"
14:00 21.07.2020Пенсионерка выпала из квартиры на улице Избышева в Тюмени
13:27 21.07.2020В Ишиме трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа