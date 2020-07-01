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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Полицейские Ишима стали "Донорами в погонах"

Общество, 18:14 21 июля 2020

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В акции "Донор в погонах" приняли участие сотрудники ишимской полиции. Более 50 правоохранителей сдают кровь на постоянной основе, сообщает УМВД по Тюменской области.

Акция проходит в регионе не первый год. Некоторые сотрудники приходят на станцию переливания крови постоянно, другие стали "Донорами в погонах" впервые.

"Регулярное обновление крови способствует общему укреплению здоровья", - отмечают в региональном УМВД.

Сотрудники ишимской полиции надеются, что кровь, которую они сдали, поможет спасти людям жизни.

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# доноры , УМВД России по Тюменской области

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