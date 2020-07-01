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В Тюменской области из незаконного оборота изъяли боеприпасы и взрывчатку

Происшествия, 16:27 22 июля 2020

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Более 3 тыс. боеприпасов и 2 кг взрывчатых веществ изъяли из незаконного оборота в Тюменской области в первом полугодии 2020 года, сообщает региональная прокуратура.

Правоохранительные органы выявили 108 преступлений в указанной сфере, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ходе расследования уголовных дел из незаконного оборота изъято 69 единиц оружия, 3 тыс. 249 боеприпасов и более 2 кг взрывчатых веществ.

По результатам расследования в суды прокуроры направили 38 уголовных дел, большая часть из них рассмотрена, вынесены обвинительные приговоры. Число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, снизилось с 41 до 38.

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# боеприпасы , взрывное устройство , оружие

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