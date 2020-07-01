Карта РТРС поможет найти мастера для установки телевизионной антенны

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Сервисные службы по установке и ремонту телеоборудования могут добавлять свои контакты на картографический сервис РТРС, сообщает филиал Урало-Сибирского регионального центра.

Информация о предпринимателях, которые занимаются установкой приемных антенн, подключением приставок, ремонтом приставок и телевизоров, отображается на карте значком "Cервис" в виде отвертки и гаечного ключа. Количество таких пунктов в увеличивается: в Тюмени уже добавлено 10 сервисов, в Тобольске – два.

Сервисы понадобятся тем, кому нужна помощь в выборе приемного оборудования, крепежа наружной антенны, ремонт телевизора или приставки. Такие проблемы требуют специальных знаний и опыта, не все самостоятельно могут с ними справиться. Для поиска ближайшего сервисного пункта нужно открыть карту, поставить галочку в строчке "Сервисы" и найти значок "отвертка и гаечный ключ" рядом с вами. также можно сначала ввести название своего населенного пункта в поисковую строку и найти значок отвертки поблизости.

Отметки сервисных служб только начали появляться на картографическом сервисе РТРС. Пока их 57, они расположены в 10 регионах России. Контакты сервисных центров добавляют сами владельцы предприятий. Для этого нужно выбрать в слое сервис закладку "Предложить магазин" и заполнить анкету. С помощью картографического сервиса специалисты и клиенты быстрее найдут друг друга.

Картографический сервис РТРС создан для помощи в настройки приема цифрового эфирногтелевидения для приема 20 цифровых эфирных телеканалов без абонентской платы. С его помощью можно определить расстояние до ближайшей передающей башни, узнать техническиепараметры трансляции. Со временем на карты стали добавляться отметки магазинов, торгующихприемным оборудованием. Их также могут добавлять владельцы магазинов самостоятельно.

Сейчас их на карте 4 тыс. 378. Если они оказывают сервисные услуги, то могут добавить значок "отвертка - гаечный ключ" к своим данным.