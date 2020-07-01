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Футболисты "Тюмени" выбрали себе игровые номера

Спорт, 15:54 23 июля 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Новички ФК "Тюмень" определились с игровыми номерами на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Стан сибиряков пополнили шесть футболистов. Защитник Руслан Навлетов будет играть под № 2. Полузащитник Антон Куксин включен в заявочный список на сезон под номером пять. Его коллега по амплуа Андрей Павленко выбрал № 7, под которым раньше провел в "Тюмени" почти 200 матчей в первенстве России. Еще один полузащитник Дмитрий Садов взял себе № 8, а Евгений Ушаков – № 57. Нападающий Александр Коротаев будет играть под № 24.

Добавим, что воспитанник "Тюмени" Егор Глухов в предстоящем сезоне решил сменить игровой номер. Вместо 17, он выбрал 10. 17 номер забрал себе форвард Михаил Бирюков, в прошлом году игравший под № 7.

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# ФК Тюмень

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