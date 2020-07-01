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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Увата попался с наркотиками на паромной переправе

Происшествия, 17:21 22 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Увате, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции остановили автомобиль вблизи паромной переправы. 38-летний пассажир начал нервничать и сбивчиво отвечать на вопросы. В ходе досмотра у подозреваемого был обнаружен сверток с метилэфедроном, который мужчина спрятал во рту и попытался прожевать его содержимое.

Наркотик он приобрел для личного употребления в Тобольске. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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