Житель Увата попался с наркотиками на паромной переправе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Увате, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники полиции остановили автомобиль вблизи паромной переправы. 38-летний пассажир начал нервничать и сбивчиво отвечать на вопросы. В ходе досмотра у подозреваемого был обнаружен сверток с метилэфедроном, который мужчина спрятал во рту и попытался прожевать его содержимое.

Наркотик он приобрел для личного употребления в Тобольске. По данному факту возбуждено уголовное дело.