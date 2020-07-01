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Депутат Тюменской гордумы рассказал об особенностях работы в период пандемии

Общество, 16:19 22 июля 2020

duma.tyumen-city.ru

Члены фракции КПРФ в Тюменской городской думе в период жестких ограничений сумели оперативно выстроить работу в дистанционном формате. В решении вопросов жителей было задействовано большинство организаций, от которых зависит благоустройство города, решение вопросов жилищно-коммунальной сферы. О плюсах и минусах дистанционной работы с населением рассказал руководитель фракции Сергей Пыхалов.

"В начале пандемии, когда еще не оговаривались меры поддержки, многие вопросы от граждан касались социальной сферы, а сейчас вновь лидирует тема ЖКХ. Дело в том, что большинство управляющих компаний на карантине переходили на ограниченное время работы и горожане жаловались, что не могут к ним попасть, вопросы не решались своевременно и граждане вынуждены были по всем проблемам, зачастую несложным, обращаться к депутату", – отметил Пыхалов.

Помимо проведения личных приемов, участия в заседаниях постоянных комиссий и самой думы, депутаты фракции КПРФ в период самоизоляции оказывали населению практическую помощь: доставляли пожилым людям продукты, лекарства, помогали сохранить рабочие места. "Испытываю радость от того, что могу оказать реальную помощь землякам, что мои поступки кому-то приносят пользу", – сказал Пыхалов.

Июль- август – время каникул для депутатов, однако они продолжают участвовать в жизни города, ведь летом у горожан не становится меньше проблем. "Будем работать в том же режиме, потому что люди должны получать оперативную помощь – они нас для того и выбрали", – уверен депутат.

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