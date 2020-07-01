Новые музыкальные инструменты поступают в ямальские школы

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

Новые музыкальные инструменты поступили в Детскую школу искусств Ноябрьска. Всего более 200 инструментов поступят к началу учебного года в 12 учреждений округа.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

"Как и обещал, в наши музыкальные школы пришли новые качественные инструменты. На этой неделе в школу искусств Ноябрьска привезли акустические и цифровые пианино, рояль, гитары, музыкальную литературу и нотные издания. Еще раньше в Муравленко тоже получили новые инструменты. Всего к началу учебного года в 12 учреждений по всему округу приедет более 200 единиц оборудования. Для наших ребят постарались подобрать самые современные инструменты с наиболее насыщенным и качественным звуком", - рассказал глава округа.

Как заметил Дмитрий Артюхов, важно раскрывать способности каждого ребенка, в какой бы плоскости они не лежали. Этому посвящен отдельный национальный проект в области образования.

"В ближайшие годы будем продолжать активно работать над тем, чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя – как в музыке, так и других направлениях", - заверил губернатор ЯНАО.

Анжела Лебедева