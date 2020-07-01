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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

МВД России: тюменец купил 130 фальшивых монет царских времен

Происшествия, 15:32 23 июля 2020

130 фальшивых монет времен царской России приобрел за 130 тыс. рублей житель Тюменской области. Оперативники управления уголовного розыска управления МВД России по Тюменской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает МВД России.

Предварительно установлено, что злоумышленники предложили мужчине приобрести 130 фальшивых монет времен царской России, сообщив, что они изготовлены из серебра и имеют историческую ценность. Мужчина согласился и заплатил им 130 тысяч рублей.

Позже он выяснил, что купил подделку, и обратился в полицию. Следователем Межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух уроженцев Тамбовской области по подозрению в совершении противоправного деяния. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что задержанные купили сувенирные монеты на одном из столичных рынков. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъято более пяти килограммов фальшивок. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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# фальшивые монеты

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