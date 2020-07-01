МВД России: тюменец купил 130 фальшивых монет царских времен

130 фальшивых монет времен царской России приобрел за 130 тыс. рублей житель Тюменской области. Оперативники управления уголовного розыска управления МВД России по Тюменской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает МВД России.

Предварительно установлено, что злоумышленники предложили мужчине приобрести 130 фальшивых монет времен царской России, сообщив, что они изготовлены из серебра и имеют историческую ценность. Мужчина согласился и заплатил им 130 тысяч рублей.

Позже он выяснил, что купил подделку, и обратился в полицию. Следователем Межмуниципального отдела МВД России "Тобольский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух уроженцев Тамбовской области по подозрению в совершении противоправного деяния. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что задержанные купили сувенирные монеты на одном из столичных рынков. В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъято более пяти килограммов фальшивок. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.