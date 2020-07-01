Тренеры из тюменских фитнес-клубов зовут горожан на бесплатные тренировки

| Фото: группы «Спорт Тюмени для всех» ВКонтакте | Фото: группы «Спорт Тюмени для всех» ВКонтакте

В 25 дворах, парках и скверах будут вести занятия 40 фитнес-тренеров до конца августа. Всего же в Тюмени более 160 мест, где ежедневно можно бесплатно тренироваться в рамках проекта "Спортивный заряд".

С каждым днем все больше жителей города становятся его участниками и выходят на спортивные площадки, чтобы присоединиться к тренировкам под руководством профессиональных инструкторов из городских фитнес-клубов.

Поддержал новую инициативу и депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" Евгений Макаренко.

Как сообщает пресс-служба областной думы, он побывал в обычном тюменском дворе на ул. Энергетиков, где бесплатные занятия со всеми желающими провел тренер фитнес-клуба "Мастер" Александр Медведев. Посвятили тренировку Международному дню бокса. Для Евгения Макаренко – это любимый вид спорта. Он одержал много побед на международном и всероссийском уровнях.

"Пандемия и режим самоизоляции вносят свои коррективы, в том числе и в работу спортивной отрасли, - рассказал Евгений Макаренко. -Хочется выразить большую благодарность руководству Тюмени, департаменту по спорту и молодежной политике за то, что нашли возможность и механизм поддержки фитнес-инструкторов, которые остались без работы. Благодаря проекту "Спортивный заряд" сотрудники частных клубов получают заработную плату. В свою очередь юные и взрослые горожане могут бесплатно заниматься спортом неподалеку от дома. С момента реализации проекта прошло несколько дней, но мы уже видим популярность таких занятий".

Для тех, кто пропустил встречу или важный мастер-класс, в группе "Спорт Тюмени для всех" ВКонтакте создана вкладка. Там размещаются видеотренировки от известных спортсменов.

Всю информацию и расписание можно найти на сайтах администрации Тюмени и городского департамента по спорту и молодежной политике, в соцсетях и на информационных стендах площадок. Для этого есть специальный QR-код.