Тюменские семьи ждут на квест в сквер Комсомольский

| Фото: организаторов программы "Сотворчество поколений" | Фото: организаторов программы "Сотворчество поколений"

Квест "Вместе весело с семьёй" пройдет в сквере Комсомольский 25 июля с 18 до 21 часа. Участниками квеста могут быть все желающие семьи.

"На старте, каждая команда получит путеводитель и отправится в путешествие. Дети могут свободно экспериментировать с новыми материалами и беззаботно творить вместе с родителями, бабушками и дедушками. При этом, каждый может научится чему-то новому", - рассказала организатор квеста один из руководителей проекта "Сотворчество поколений" Татьяна Рязанова.

В рамках проекта "Сотворчество поколений", как заметила Татьяна Рязанова, предполагалось проведение в День города ряда масштабных семейных мероприятий, но в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности, им пришлось поменять их формат. К слову, пройдет квест в сквере Комсомольском с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Регистрация на участие в квесте будет происходить в день мероприятия, а после прохождения испытаний, каждая семья получит сувениры и подарки от организаторов.

"Главный секрет общего семейного досуга - веселиться вместе! С нетерпением будем ждать вас! До встречи на площадках города!" - заключила Татьяна Рязанова.

Добавим, организатор проекта "Сотврочество поколений" - Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области, детский центр "Грин-Ландия".

Программа реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева