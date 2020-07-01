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Юных тоболяков ждут в секции баскетбола

Спорт, 13:09 24 июля 2020

БК "Ирбис" во Вконтакте | Фото: БК "Ирбис" во Вконтакте

Набор мальчиков 6-7 лет для занятий баскетболом стартовал в Тобольске.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" тренер-преподаватель Евгений Халангот, всего планируется набрать группу из 25-30 человек. Летом занятия будут проходить на открытой стритбольной площадке в девятом микрорайоне.

"Тренировочный процесс будет выстроен в игровой форме с большим количеством эстафет и конкурсов. В младшем возрасте, самое главное привить любовь к спорту, а именно к баскетболу", - отметил Евгений Халангот.

Записаться в секцию баскетбола можно в группе детского баскетбольного клуба Ирбис во ВКонтакте.

Евгений Новоселов

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# баскетбол , Тобольск

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