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Тюменских волонтеров приглашают на обучающие стажировки

Общество, 08:45 27 июля 2020

Волонтеры культуры во Вконтакте | Фото: Волонтеры культуры во Вконтакте

Стартовал прием заявок на участие в обучающих стажировках по программе мобильности для волонтеров, сообщает региональное движение "Волонтеры культуры".

В этом году пройдет шесть региональных стажировок и шесть стажировок на базе СО НКО. В них смогут принять участие специалисты и руководители добровольческих объединений, руководители некоммерческих организаций и представители органов исполнительной власти, курирующих добровольчество.

Знания, полученные на стажировках, позволят реализовать свои инициативы и внедрить успешные практики под руководством опытных наставников. По программе мобильности участникам будут обеспечены проезд, питание, проживание и транспортные расходы во время стажировки.

В Тюменской области обучающая стажировка пройдет с 26 октября по 1 ноября. Участникам представят опыт развития добровольчества в регионе, самые интересные добровольческие и социальные практики, особенности развития инклюзивного добровольчества в регионе, расскажут об инклюзивном туристическом проекте "Истоки" и о наставническом проекте "Рука помощи".

Заявки принимают до 14 августа. Подробнее узнать о стажировках в других регионах можно на сайте "Добровольческого движения".

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# волонтеры , добровольцы

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