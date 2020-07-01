Парк "Семейный" торжественно открыли в Омутинском

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Парк "Семейный" торжественно открыли в Омутинском 24 июля. Его строительство велось на средства, выделенные из регионального бюджета - 57 млн рублей.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" первый заместитель главы Омутинского района Олег Кузнецов, это первый объект для массового отдыха селян.

"Парк станет местом притяжения людей разного возраста. Здесь смогут гулять мамы с новорожденными, старики, местная детвора. Строительство объекта велось два года. Открыли парк на месяц раньше запланированного", - говорит он.

Парк "Семейный" представляет собой три тематические зоны: развлекательная для детей от трех до семи лет; для детей с семи до 14 лет, зона для занятий спортом.

Центральное место в парке занимает фонтан, который по архитектуре такой же, как в Тюмени на площади 400-летия города. Только он чуть меньше - в диаметре занимает 13 метров, что на шесть метров меньше, чем в областном центре.

"Сейчас после открытия будем парк обживать, как любой другой объект, наладим обслуживание и охрану. Проведем озеленение территории. Посадим лиственницу, березы, сосны. Высокие деревья высадим на южной и западной сторонах, а на остальных сторонах – кустарники для красоты", - сказал первый заместитель главы Омутинского района Олег Кузнецов.

Анжела Лебедева