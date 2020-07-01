В Аромашевском районе проходят концерты выездных бригад артистов

| Фото: скриншот видео выступления артистов ПКК Аромашевского района | Фото: скриншот видео выступления артистов ПКК Аромашевского района

Выездные бригады артистов районного Дома культуры и передвижного культурного комплекса начали работу в Аромашевском районе. Идея пришла после того, как такой формат работы был апробирован на 9 Мая и в день голосования по поправкам в Конституцию. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала заместитель директора по социокультурной деятельности МАУК "Перспектива" Аромашевского района Лариса Осинцева.

"Выездные бригады артистов начали свою работу с начала июля, сразу же после проведения голосования по поправкам в Конституцию, мы поняли, что такой формат концертов нравится нашим жителям. Решили его продолжить. Селяне стали даже просить, чтобы мы опять приехали во дворы, провели концерты. Самодеятельные артисты подготовили специальную программу, связанную с летом", - говорит она.

Сотрудники Аромашевского Дома культуры после работы в лагерях дневного пребывания, отправляются во дворы, радуют селян легкими, веселыми песнями, а для детей исполняют композиции из мультфильмов. Ведущие в это время проводят викторины, квесты.

"Для реализации этого проекта подключили наш передвижной культурный комплекс, который выезжает в малые населенные пункты на автомобиле, полученном в сентябре 2019 года по нацпроекту "Культура". Продолжительность развлекательной программы 30-45 минут", - добавляет Лариса Осинцева.

По ее словам, уже поступают заявки от селян – приехать во дворе поздравить юбиляра. Не отказываем, отмечает она, потому что вся работа организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. И для артистов, которые сидят на карантине с 25 марта, - это хороший способ реализоваться, прокачать имеющиеся навыки, подытожила сказала заместитель директора по социокультурной деятельности МАУК "Перспектива" Аромашевского района.

Анжела Лебедева