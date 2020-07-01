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Александр Моор поздравил тюменцев с днем рождения областной столицы

Общество, 13:41 25 июля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Основанная 434 года назад Тюмень становится все уютнее и краше. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей областного центра с Днем города.

"Сегодняшняя Тюмень – огромный современный мегаполис. Строится набережная, появляются новые комфортабельные жилые массивы, удобные места для отдыха и занятий спортом. Тюмень для нас – действительно, лучший город Земли, родной и любимый. Мы с вами вместе изменяем к лучшему жизнь города", - обратился к землякам Александр Моор.

Глава региона пожелал тюменцам счастья и любви, здоровья и благополучия, новых побед и свершений.

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# Александр Моор , День города

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