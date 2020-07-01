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Тобольские артисты - лауреаты международного конкурса

Общество, 14:51 25 июля 2020

tobolsk-mr.admtyumen.ru | Фото: tobolsk-mr.admtyumen.ru

Более ста участников из Тюменской области и других регионов в международном конкурсе "КИТ". В этом году состязание талантов проходило в онлайн формате, сообщает администрация Тобольского муниципального района.

Тобольские исполнители завоевали призовые места. Лауреатами первой степени стали Александр Колдырев из Абалака и Зуфар Янгулов – солист Тобольского районного центра культуры.

Дипломами лауреатов второй степени награждены исполнители Тобольского районного центра культуры дуэт Дилия Ишимцева и Зуфар Янгулов, Светлана Ишимцева и Земфира Шарипова, а также ансамбль Абалакского дома культуры "Рябинушка".

Лауреаты третьей степени – Олег Боцман из районного центра культуры и артисты Абалакского СДК: Анна Волкова, трио "Не разлей вода", хор "Звонкие голоса".

Номера оценивали представители шоу-бизнеса, режиссеры, композиторы, хореографы, вокалисты, искусствоведы и культурологи.

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