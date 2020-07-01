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В перечень дорог федерального значения включили две автотрассы

Общество, 15:45 26 июля 2020

ural.rosavtodor.ru | Фото: ural.rosavtodor.ru

Две автотрассы включены в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщает РИА Новости.

В перечень добавили трассы Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово и Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Первая дорога длиной более 660 километров проходит по территории Коми, Вологодской и Архангельской областей. Вторая имеет протяженность более 385 километров и соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска "Кулунда".

Включение в перечень позволит провести капремонт и реконструкцию отдельных участков на дорогах, а также повысить качество дорожного покрытия. Уточняется, что средства на ремонтные работы поступят из Федерального дорожного фонда.

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# дороги , трасса

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