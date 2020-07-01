Тюменский реабилитационный центр для женщин поддержали президентским грантом

| Фото: проект «Новая надежда» во ВКонтакте | Фото: проект «Новая надежда» во ВКонтакте

Реабилитационный центр для алкозависимых жительниц Тюменской области, их детей и бабушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылся в рамках проекта "Новая надежда". В первом конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года он получил поддержку в размере более 2 млн 989 рублей, сообщает фонд со ссылкой на тюменскую некоммерческую организацию "Милосердие".

Отделение реабилитационного центра рассчитано на 40 мест, здесь все готово для комфортного проживания. Организаторы считают, что разлучать мам и детей на время восстановления неправильно, поэтому в центре есть место для школьников и малышей. Их развитием занимаются педагоги и психологи.

| Фото: проект «Новая надежда» ВКонтакте | Фото: проект «Новая надежда» ВКонтакте

Рядом с женщинами живут пожилые жительницы Тюмени, которые оказались совсем одни – потеряли связь с близкими, остались без документов, жилья и также нуждаются в поддержке. Авторы проекта отмечают, что сожительство трех поколений в одном центре благотворно скажется на эмоциональном фоне всех подопечных: "Взаимная поддержка поможет молодым мамам реабилитироваться, а одиноким пенсионеркам представится шанс поделиться жизненным опытом".

Сейчас в отделении живут три мамы с детьми и пять женщин пожилого возраста.

Во время реабилитации они занимаются со специалистами, получают психологическую, социальную и медицинскую помощь. Специальные программы помогают женщинам восстановить духовные и физические силы на пути к трезвому образу жизни. На заднем дворе центра установлены теплицы, где участницы будут вести хозяйство.

| Фото: проект «Новая надежда» ВКонтакте | Фото: проект «Новая надежда» ВКонтакте

Параллельно с работой в отделении сотрудники общаются с родственниками подопечных. Организаторы стараются создать в их семьях благоприятную среду, в которую женщины смогут вернуться после восстановления.