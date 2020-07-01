Тюменцев приглашают на онлайн-обучение от фестиваля "Морфология улиц"

| Фото: Мультицентр «Контора пароходства» | Фото: Мультицентр «Контора пароходства»

Принять участие в бесплатной образовательной программе от тюменского фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" смогут все желающие с 3 по 9 августа. Она пройдет в чат-боте ВКонтакте и будет состоять из подкастов, чек-листов, статей, лекций, стримов о стрит-арте, продвижении личного бренда от экспертов из Екатеринбурга, Москвы и Томска, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

В первый день, 3 августа, участники узнают, как воплотить идею в жизнь и какова роль кураторства в творческих процессах. 4 августа пройдет онлайн-лекция о выстраивании взаимоотношений между участниками творческих экспериментов. 5 августа выйдет интервью о коллаборациях с брендами. В нем расскажут, как выстраивать диалог и перестать бояться продвигать авторские работы. На протяжении всей образовательной программы также будут освещать темы скетчинга, стритвира, личного бренда, развития российских фестивалей. Кроме того, пройдет стрим-экскурсия из Екатеринбурга по местным стрит-артам.

Спикерами образовательного блока фестиваля выступят куратор художников фестиваля "Морфология улиц", основатель объединения "Артмоссфера" Сабина Чагина из Москвы, руководитель фестиваля "Street Vision" Иван Ларионов из Томска, иллюстратор, создатель линейки одежды Артем Over из Тюмени и другие.

Кроме того, в чат-боте участникам будут приходить творческие задания, а также запланированы интерактивы и розыгрыши от партнеров фестиваля.

Стать участником может любой желающий, онлайн-обучение будет бесплатным. Регистрация проходит на сайте морфологияулиц.рф.