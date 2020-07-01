Полиция: задержана участница постановочного видео со стрельбой из пистолета

| Фото: Следственный комитет РФ (архивное) | Фото: Следственный комитет РФ (архивное)

Участница постановочного видео о стрельбой из пистолета задержана. Она привлечена к административной ответственности, сообщает региональное управление МВД.

"В ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции выявили видео, на котором неизвестные лица предположительно стреляли из оружия. Ночью 26 июля у развлекательного заведения по улице Сперанского женщина 1988 года рождения совершила из охолощенного пистолета пять выстрелов в сторону своего знакомого, который сымитировав ранение, упал на землю. Как пояснили сами участники событий, сделано это было для видеоролика", - рассказали в полиции.

32-летняя тюменка привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах". Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 40 до 50 тыс. рублей.