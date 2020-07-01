Нарушения масочного режима выявлены в тобольском магазине

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

В супермаркете "Магнит семейный" Тобольска выявлены нарушения масочного режима двумя посетителями. Граждане будут привлечены к административной ответственности, сообщает городская администрация.

Девять объектов торговли и общественного питания проверили в Тобольске в ходе рейда по профилактике коронавирусной инфекции 27 июля.

Проверки прошли в "Магните Семейном", "Магните" в ТГК "Евразия", в магазинах "Красное & Белое" в 6 и 7 микрорайонах, "Светофор" в Иртышском, "Перекресток" в ТРЦ "Жемчужина Сибири", кафе "МегаПицца" в шестом микрорайоне, баре "Изба" в седьмом микрорайоне и магазине разливных напитков "В пиве" в микрорайоне Иртышский.

С начала пандемии COVID-19 подтвержден у 185 тоболяков. В моногоспитале проходит лечение 25 горожан, их состояние оценивается как удовлетворительное.