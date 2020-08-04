Шестнадацать выпускников областной физико-математической школы получили высший балл ЕГЭ

| Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин | Фото: www.mos.ru, Евгений Самарин

16 выпускников Областной физико-математической школы набрали по 100 баллов по результатам ЕГЭ 2020 года. Годом ранее такой результат показали 11 человек.

"Расширился список предметов, в которых ребята получили высший балл. Если год назад выпускники радовали в профильных дисциплинах - математике, физике, информатике, а также биологии, то сейчас есть стобалльники и по русскому языку, и по химии. Выпускница школы Софья Посохова дважды набрала по 100 баллов - по информатике и физике. Прекрасные результаты у нее и по математике, и по русскому языку", - рассказала директор ФМШ Наталья Фомичева.

Руководитель учебного учреждения уточнила, что блестящее знание физики показали двое выпускников ФМШ, математики - шестеро, информатики - пятеро, русского языка- один, химии - двое.

В этом году значительно вырос средний балл, который продемонстрировали 11-классники по всем экзаменационным предметам: 88,5 против 81 годом ранее. Несколько выпускников вплотную подобрались к высшему результату, набрав 97-98 баллов.

"Особенность этой параллели в том, что она олимпиадная: ребята мыслят творчески, в каждом задании ищут "второе дно", интересное решение, возможно, игнорируя простые шаги и запись элементарных формул и умозаключений, считая их очевидными. Значит, наша задача на перспективу - точечная, кропотливая отработка таких навыков. Будем над этим работать", - подчеркнула Наталья Фомичева.

Татьяна Ковалева