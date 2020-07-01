В Тюменской области передано в лесничества 84 единицы новой техники

| Фото: rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

84 единицы техники: 28 тракторов МТЗ, 33 автомобиля УАЗ, 16 автомобилей "Егерь", один автобус ПАЗ, три снегоболотохода, два бульдозера и одна автоцистерна поставлены и переданы в лесничества Тюменской области. Так же на вооружение лесничих переданы 1 тыс. 314 единиц оборудования: пожарные рукава, радиостанции, генераторы, беспилотные летательные аппараты, зажигательные аппараты, переносные прожекторы.

Всего в 2020 году будет приобретено 89 единиц техники и 2 тыс. 36 единиц лесопожарного оборудования, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Применение новой техники и оборудования позволило в 2020 г. повысить эффективность тушения лесных пожаров, сократить площади лесных пожаров. По данным на 28 июля в лесах Тюменской области зарегистрировано 164 лесных пожара на общей площади 1 тыс. 65 га. Средняя площадь одного лесного пожара составила 6,5 га. За аналогичный период 2019 года средняя площадь одного пожара составила 21,6 га.

По словам начальника отдела мониторинга и охраны лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олега Турнаева, на этапе подготовки к прохождению пожароопасного сезона 2020 года было принято решение о повышении оперативности реагирования на возгорания.

"Важной задачей в условиях высоких рисков возникновения лесных пожаров и высоких классов пожарной опасности в лесах является быстрое обнаружение возгораний и выезд лесопожарных служб на тушение. В этом году на вооружении тюменских специалистов новая техника, спецсредства тушения, средства связи и многое другое. Благодаря технике и оборудованию, закупленным по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", работа по контролю за лесопожарной обстановкой проводится качественнее и, что важно, оперативнее", – подчеркнул Турнаев.

Закупка техники и оборудования в Тюменской области ведется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".