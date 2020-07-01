  • 29 июля 202029.07.2020среда
  • USD71,9196
    EUR84,2610
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области передано в лесничества 84 единицы новой техники

Общество, 15:53 29 июля 2020

rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

84 единицы техники: 28 тракторов МТЗ, 33 автомобиля УАЗ, 16 автомобилей "Егерь", один автобус ПАЗ, три снегоболотохода, два бульдозера и одна автоцистерна поставлены и переданы в лесничества Тюменской области. Так же на вооружение лесничих переданы 1 тыс. 314 единиц оборудования: пожарные рукава, радиостанции, генераторы, беспилотные летательные аппараты, зажигательные аппараты, переносные прожекторы.

Всего в 2020 году будет приобретено 89 единиц техники и 2 тыс. 36 единиц лесопожарного оборудования, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Применение новой техники и оборудования позволило в 2020 г. повысить эффективность тушения лесных пожаров, сократить площади лесных пожаров. По данным на 28 июля в лесах Тюменской области зарегистрировано 164 лесных пожара на общей площади 1 тыс. 65 га. Средняя площадь одного лесного пожара составила 6,5 га. За аналогичный период 2019 года средняя площадь одного пожара составила 21,6 га.

По словам начальника отдела мониторинга и охраны лесов департамента лесного комплекса Тюменской области Олега Турнаева, на этапе подготовки к прохождению пожароопасного сезона 2020 года было принято решение о повышении оперативности реагирования на возгорания.

"Важной задачей в условиях высоких рисков возникновения лесных пожаров и высоких классов пожарной опасности в лесах является быстрое обнаружение возгораний и выезд лесопожарных служб на тушение. В этом году на вооружении тюменских специалистов новая техника, спецсредства тушения, средства связи и многое другое. Благодаря технике и оборудованию, закупленным по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", работа по контролю за лесопожарной обстановкой проводится качественнее и, что важно, оперативнее", – подчеркнул Турнаев.

Закупка техники и оборудования в Тюменской области ведется в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары , национальный проект Экология , техника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 29.07.2020Кто такой неудачник, расскажут на июльской лекции CreativeMornings
16:37 29.07.2020Юная тобольская вокалистка получила Гран-при международного конкурса
16:04 29.07.2020В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
15:53 29.07.2020В Тюменской области передано в лесничества 84 единицы новой техники