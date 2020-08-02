Тюменская циркачка получила Президентскую стипендию

| Фото: с личной страницы Татьяны Лях во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Татьяны Лях во ВКонтакте

15-летняя воспитанница образцовой цирковой студии "Икар" Тюмени Влада Хамидулина стала обладателем Президентской стипендии. Воздушная гимнастка неоднократно побеждала в престижных, рейтинговых конкурсах, фестивалях. Стипендия главы государства - высокая оценка ее труда.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказала художественный руководитель образцовой цирковой студии "Икар" Татьяна Лях.

Влада Хамидулина пришла в "Икар" в шесть лет. Она работает в основном с кольцом, у нее есть парный номер. Как отметила Татьяна Лях, ее воспитанница - это девочка с большим потенциалом, у нее множество побед.

"Самая значимая для нее победа - в международном фестивале "Цирк нашего детства" - в декабре 2019 года, он проходил онлайн. В нем участвовали десять стран, такие как Чили, Куба, Германия. Номеров было не так много, жюри серьезное, отбор тщательный. И наш номер получил высокую оценку, Влада завоевала серебро", - говорит Татьяна Лях.

По словам художественного руководителя цирковой студии, Влада Хамидулина талантлива во всем: она хорошо учится, побеждает в предметных олимпиадах.

"И как человек она золотая, доброжелательная, не конфликтная. С ней большое удовольствие работать. Она всегда знает, если пришла в студию, надо работать", - добавляет Татьяна Лях.

Предложение - представить Владу Хамидулину на Президентскую стипендию - поступило руководству тюменской цирковой студии от Союза цирковых деятелей РФ. Через три месяца ожиданий пришло решение, и тюменская юная циркачка получила денежное вознаграждение за свой труд.

Как заметила Татьяна Лях, за 20-летнюю историю существования цирковой студии "Икар" Влада стала второй, кто получил Президентскую стипендию.

Анжела Лебедева