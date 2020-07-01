В Тюменском районе строят школу и спортивную площадку

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новая школа строится в Переваловском поселении. Яровская школа получит спортивную площадку. В с. Червишево откроется дополнительная дошкольная группа. Финансирование проектов строительства, модернизации объектов образования осуществляется в основном за счет средств областного бюджета.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина.

"Строится школа в Переваловском муниципальном образовании, в поселке Молодежный. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. По графику ее должны сдать 15 декабря, но скорее всего, сдадут раньше срока. Тот же подрядчик, что и в Казарово, они к 1 сентября там сдадут объект, и перейдут на Молодежный. Мы уже приступили к закупке оснащения для строящейся школы. Средства на эти цели выделены из регионального бюджета", - рассказала она.

Спортивная площадка у Яровской средней школы – долгожданный объект не только для коллектива школы, но и жителей села. По словам Ольги Буториной, на территории площадки помимо занятий по мини-футболу будет организовано место для игры в баскетбол, уложена легкоатлетическая дорожка. Спортплощадка станет местом проведения уроков физкультуры и работы спорторганизаторов с населением.

Данный спортивный объект начали возводить 9 июля, сдадут в эксплуатацию до конца августа. Общая площадь составляет 1080 кв. метров. Подрядчик ООО "Продсервис" Тюмени. Средства на строительство поступили из областного бюджета.

"Новая дополнительная группа откроется в детсаду "Сибирячок" села Червишево. У нас там остро стоит вопрос с дополнительными дошкольными местами. На первом этаже освободили площади, которые занимала сторонняя организация, ведутся работы по ремонту. До 31 августа все работы завершатся. 30 детей смогут прийти сюда уже с 1 сентября", - говорит начальник управления образования администрации Тюменского района.

В с. Луговое на здании детсада поменяли кровлю. Ремонтные работы идут в спортзале Онохинской школы. Весь объем работ по подготовке учреждений образования будет завершен до нового учебного года, отметила Ольга Буторина.

Анжела Лебедева