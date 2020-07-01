Тюменца осудили на десять лет за разбойное нападение в Барнауле

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Участник банды, по наводке которого был совершен дерзкий разбой на платежный центр в Барнауле, осужден в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В 2017 году 26-летний житель Тюменского района похитил у лизинговой компании иномарку, причинив ущерб на сумму 490 тыс. рублей. В сентябре 2018 года он вошел в состав банды, созданной его знакомым. В ходе двух совершенных преступлений в Тюмени в ноябре 2018 года злоумышленникам не удалось завладеть деньгами.

В декабре 2018 года злоумышленники совершили налет на платежный центр в Барнауле. Были похищены денежные средства от инкассации терминалов в сумме более 1,7 млн рублей. Злоумышленники связали кассира и заклеили ей скотчем рот. Найденным в сумке женщины ключом был открыт один сейф, другой был взломан монтировкой.

На трассе под Омском автомобиль с четырьмя сообщниками был задержан правоохранительными органами. Позже задержали и остальных. По решению суда все заключены под стражу.

В ходе предварительного следствия с фигурантом дела было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство.

Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу двух потерпевших 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Уголовные дела в отношении других злоумышленников находятся на рассмотрении в Тюменском областном суде.