Заводоуковский лагерь "Летняя академия" реализует пять творческих направлений

| Фото: Заводоуковская ДШИ во ВКонтакте | Фото: Заводоуковская ДШИ во ВКонтакте

Лагерь "Летняя академия" Заводоуковской детской школы искусств реализует программу "Арт-перекресток". По пяти творческим направлениям организована работа пяти отрядов лагеря. За время каникул 150 детей с пользой проведут время в Детской школе искусств.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник лагеря, преподаватель по классу фортепиано ДШИ Заводоуковска Людмила Никонова.

Первая смена лагеря "Летняя академия" прошла с 6 по 19 июля. Вторая началась с 23 июля и продлится до 4 августа. И в первой, и во второй смене отдыхают по 75 детей. Пять отрядов по 15 детей. В 2019 году была одна смена на 100 школьников.

"Программа "Арт-перекресток" основана на пяти творческих направлениях. Профессор Уникум – главный герой лагеря. Он посвящает воспитанников в юных академистов. Школа профессора Уникума находится на пересечении пяти творческих платформ: познавательная, интеллектуальная, творческая, историческая и спортивная. Профессор оценивает каждый отряд отдельно, вручает сувенир – сову", - рассказывает Людмила Никонова.

Есть в лагере ключевые мероприятия – конкурс актеров дубляжа "Мой любимый мультфильм", конкурс актерского мастерства и другие. В лагере работают четыре кружка: "Академия танца", "Творческая мастерская", "Веселые нотки", "Волшебное закулисье".

"Каждый кружок в конце смены представляет свою выставку, номер, флешмоб, пародии. Все это выкладываем в социальных сетях ДШИ. Работа первой смены уже выставлена на сайте ДШИ. Впереди у нас "Семь чудес Тюменской области" - мероприятие ко Дню области. Пройдет также интеллектуальная игра "Академия веселых наук"", - говорит начальник заводоуковского лагеря.

Участниками лагеря "Летняя академия" стали дети в возрасте от 6,5 до 14 лет. Открывается лагерь в 8 часов 30 минут. Домой ребята отправляются в 17 часов 30 минут. Десять воспитателей, и столько же руководителей кружков работают с детьми. Особое внимание уделяется санитарной обработке.

"До прихода детей и во время обеда, а обедают они по очереди в средней школе, мы делаем влажную уборку с дезрастворами. Термометрию проводим утром, все данные фиксируем в специальный журнал", - отмечает Людмила Никонова.

Итоги смены лагеря подведут по числу сов. Определят отряд-победитель и выделят отряды по номинациям: самый любознательный отряд, самый креативный, дружный, подвижный. Каждый ребенок за время пребывания в лагере ДШИ сможет раскрыть в себе что-то новое, интересное, уверены организаторы летнего отдыха.

Анжела Лебедева