Финал межрегионального фотоконкурса имени Александра Ефремова прошел в Тобольске

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Финал XIX межрегионального конкурса репортажной фотографии "Сибирьфотофест-Тобол имени Александра Ефремова 2020" прошел в Тобольске 29 июля. Глава города вручил призы участникам творческого проекта в номинации "Человек труда".

Об этом Максим Афанасьев написал в своем аккаунте в Instagram.

"Эти фотографии несут в себе намного больше, чем просто запечатленный трудовой процесс. На них моменты нашей истории, вехи развития города, его промышленный потенциал, его люди, которые строят, делают и славят наш Тобольск", - сказал он.

Ежегодно журналисты встречаются у памятного места в Тобольске - у единственного в России памятника, посвященного журналисту, тоболяку Александру Ефремову, погибшему при исполнении профессиональных обязанностей. Здесь собираются те, чья жизнь неразрывно связана с фотоискусством и журналистикой.

"Создание такого центра притяжения, и я сейчас имею ввиду не только монумент, но и сам конкурс, объединило разных людей. В этом и есть душа тоболяка – деятельно хранить свою историю. Еще один пример: создание скульптурно-монументального комплекса "Тоболяков Бессмертный полк", - отметил Максим Афанасьев. - Спасибо всем, кто принял участие в этом конкурсе, кто не равнодушен к памяти Александра Ефремова, погибшего 12 мая 2000 года в Грозном, и кто всю свою жизнь отдает служению правде и журналистике".

Анжела Лебедева