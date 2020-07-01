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Отборочные соревнования чемпионата "Молодые профессионалы" пройдут онлайн

Общество, 08:56 31 июля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" впервые пройдут онлайн по 27 компетенциям с 1 по 20 августа в дистанционно-очном формате в различных регионах России. Тюменская область выступает соорганизатором соревнований в компетенции "Медицинский и социальный уход" (основная линейка и юниоры), сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Особенность этого года заключается в том, что команда экспертов в режиме реального времени следит за ходом соревнований и проводит оценку выполненных конкурсных заданий по компетенции в центре управления соревнованиями (ЦУС). Площадка ЦУС, в свою очередь, организуется на территории региона соорганизатора. Участники выполнят задания под наблюдением установленных веб-камер на домашних площадках, которыми послужат региональные образовательные организации.

Представители Тюменской области примут участие в 15 компетенциях, в том числе веб-дизайн и разработка; ветеринария; дошкольное воспитание; медицинский и социальный уход; парикмахерское искусство; поварское дело; предпринимательство; предпринимательство - Юниоры; преподавание в младших классах; сварочные технологии; сухое строительство и штукатурные работы; туризм; физическая культура, спорт и фитнес; физическая культура, спорт и фитнес-юниоры; электромонтаж.

После завершения соревнований определится квота участников, которые пройдут в финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2020.

Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2020 состоится в сентябре. Он также будет проходить дистанционно.

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